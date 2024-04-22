Пирогова (Мировова) Прасковя (Параскева) Фѣдоровна
Место рождения
Дата рождения06.04.1889 ст.
Дата смерти04.09.1962
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
06.04.1889 ст.
Отец: Мирововъ Ѳеодоръ
д. Воскресенки, Воскресенский уезд (Московская губерния) c 1781 по 1796 гг. г. Воскресенск до 1930г. потом г. Истра
Бракосочетание
Около 1914
д. Воскресенки, Воскресенский уезд (Московская губерния) c 1781 по 1796 гг.
Рождение ребёнка
15.09.1915 ст.
Дочь: Ларина Елизавета Семеновна
Отец ребёнка: Пироговъ Сiмеонъ Фѣдоровiчъ
д. Воскресенки, Воскресенский уезд (Московская губерния) c 1781 по 1796 гг. г. Воскресенск до 1930г. потом г. Истра
Рождение ребёнка
24.07.1917 ст.
Дочь: Горячева Анна Семеновна
Отец ребёнка: Пироговъ Сiмеонъ Фѣдоровiчъ
д. Воскресенки, Воскресенский уезд (Московская губерния) c 1781 по 1796 гг. г. Воскресенск до 1930г. потом г. Истра
Рождение ребёнка
24.03.1920
Сын: Пирогов Василий Семенович
Отец ребёнка: Пироговъ Сiмеонъ Фѣдоровiчъ
д. Воскресенки, Воскресенский уезд (Московская губерния) c 1781 по 1796 гг. г. Воскресенск до 1930г. потом г. Истра
Смерть
04.09.1962
Пенягино, Хорошовская волость , Московский уезд