Пирогова (Мировова) Прасковя (Параскева) Фѣдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирогова (Мировова) Прасковя (Параскева) Фѣдоровна

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Место рождения

Воскресёнки, Истра, Московская область

Дата рождения

06.04.1889 ст.

Дата смерти

04.09.1962

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1889 ст.

Отец: Мирововъ Ѳеодоръ

Мать: не указана

Воскресёнки, Истра, Московская область
д. Воскресенки, Воскресенский уезд (Московская губерния) c 1781 по 1796 гг. г. Воскресенск до 1930г. потом г. Истра
Бракосочетание
Около 1914

Муж: Пироговъ Сiмеонъ Фѣдоровiчъ

Воскресёнки, Истра, Московская область
д. Воскресенки, Воскресенский уезд (Московская губерния) c 1781 по 1796 гг.
Рождение ребёнка
15.09.1915 ст.

Дочь: Ларина Елизавета Семеновна

Отец ребёнка: Пироговъ Сiмеонъ Фѣдоровiчъ

Воскресёнки, Истра, Московская область
д. Воскресенки, Воскресенский уезд (Московская губерния) c 1781 по 1796 гг. г. Воскресенск до 1930г. потом г. Истра
Рождение ребёнка
24.07.1917 ст.

Дочь: Горячева Анна Семеновна

Отец ребёнка: Пироговъ Сiмеонъ Фѣдоровiчъ

Воскресёнки, Истра, Московская область
д. Воскресенки, Воскресенский уезд (Московская губерния) c 1781 по 1796 гг. г. Воскресенск до 1930г. потом г. Истра
Рождение ребёнка
24.03.1920

Сын: Пирогов Василий Семенович

Отец ребёнка: Пироговъ Сiмеонъ Фѣдоровiчъ

Воскресёнки, Истра, Московская область
д. Воскресенки, Воскресенский уезд (Московская губерния) c 1781 по 1796 гг. г. Воскресенск до 1930г. потом г. Истра
Смерть
04.09.1962
Пенягино, Хорошовская волость , Московский уезд
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