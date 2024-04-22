Ларина (Пирогова) Елизавета Семеновна
Место рождения
Дата рождения15.09.1915 ст.
Дата смерти22.05.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1915 ст.
д. Воскресенки, Воскресенский уезд (Московская губерния) c 1781 по 1796 гг. г. Воскресенск до 1930г. потом г. Истра
Рождение ребёнка
30.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ларин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларин Андрей
Смерть
22.05.1974
Пенягино, Хорошовская волость , Московский уезд