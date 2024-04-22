Ларина (Пирогова) Елизавета Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина (Пирогова) Елизавета Семеновна

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Место рождения

Воскресёнки, Истра, Московская область

Дата рождения

15.09.1915 ст.

Дата смерти

22.05.1974

Пол

Женский

Отец

Около 1872 г.р.

Мать

1889 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1915 ст.

Отец: Пироговъ Сiмеонъ Фѣдоровiчъ

Мать: Пирогова Прасковя Фѣдоровна

Воскресёнки, Истра, Московская область
д. Воскресенки, Воскресенский уезд (Московская губерния) c 1781 по 1796 гг. г. Воскресенск до 1930г. потом г. Истра
Рождение ребёнка
30.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларин Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларин Андрей

Смерть
22.05.1974
Пенягино, Хорошовская волость , Московский уезд
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