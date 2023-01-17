Ярмолюк Парфентий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯрмолюк Парфентий Андреевич

Ярмолюк Парфентий Андреевич

avatar

Место рождения

Трубицы, Рівненська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1936 по 1937

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1919 г.р.
Скрыто настройками приватности
Около 1923 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ярмолюк Андрей

Мать: не указана

Трубицы, Рівненська область
Рождение ребёнка
06.04.1919

Сын: Ярмолюк Степан Ферапонтович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярмолюк ?

Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Ярмолюк Владимир Ферапонтович

Мать ребёнка: Ярмолюк ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярмолюк ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
С 1936 по 1937
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close