Ярмолюк Парфентий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1936 по 1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ярмолюк Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1919
Сын: Ярмолюк Степан Ферапонтович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ярмолюк ?
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Ярмолюк Владимир Ферапонтович
Мать ребёнка: Ярмолюк ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярмолюк ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
С 1936 по 1937