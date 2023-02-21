Авдеева (Ярмолюк) Нина Ферапонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920
Отец: Ярмолюк Парфентий Андреевич
Мать: Ярмолюк Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Авдеев ?
Место жительства
Неизвестно
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Место жительства
Неизвестно
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно