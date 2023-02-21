Авдеева (Ярмолюк) Нина Ферапонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеева (Ярмолюк) Нина Ферапонтовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: Ярмолюк Парфентий Андреевич

Мать: Ярмолюк Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Авдеев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Авдеев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Авдеев ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авдеев ?

Место жительства
Неизвестно
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Место жительства
Неизвестно
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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