Дайкслер (Кляйн) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дайкслер (Кляйн) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1924

Дата смерти

05.02.1997

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1924

Отец: Кляйн Иван

Мать: Кляйн Эмилия Андреевна

Рождение ребёнка
02.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дайкслер Райнгольд (Роман) Августович

Рождение ребёнка
06.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дайкслер Райнгольд (Роман) Августович

Рождение ребёнка
12.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дайкслер Райнгольд (Роман) Августович

Wallersdorf, Германия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дайкслер Райнгольд (Юрий) Райнгольдович

Отец ребёнка: Дайкслер Райнгольд (Роман) Августович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дайкслер Райнгольд (Роман) Августович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дайкслер Райнгольд (Роман) Августович

Смерть
05.02.1997
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