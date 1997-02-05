Дайкслер (Кляйн) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1924
Дата смерти05.02.1997
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1924
Отец: Кляйн Иван
Мать: Кляйн Эмилия Андреевна
Рождение ребёнка
02.12.1946
Рождение ребёнка
06.10.1950
Рождение ребёнка
12.07.1952
Wallersdorf, Германия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дайкслер Райнгольд (Юрий) Райнгольдович
Отец ребёнка: Дайкслер Райнгольд (Роман) Августович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.02.1997