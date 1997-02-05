Дайкслер Райнгольд (Роман) Августович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1922
Дата смерти19.12.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1946
Рождение ребёнка
06.10.1950
Рождение ребёнка
12.07.1952
Wallersdorf, Германия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дайкслер Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дайкслер Райнгольд (Юрий) Райнгольдович
Мать ребёнка: Дайкслер Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
19.12.1989