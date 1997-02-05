Дайкслер Райнгольд (Роман) Августович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дайкслер Райнгольд (Роман) Августович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1922

Дата смерти

19.12.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дайкслер Мария Ивановна

Рождение ребёнка
06.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дайкслер Мария Ивановна

Рождение ребёнка
12.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дайкслер Мария Ивановна

Wallersdorf, Германия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дайкслер Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дайкслер Райнгольд (Юрий) Райнгольдович

Мать ребёнка: Дайкслер Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дайкслер Мария Ивановна

Смерть
19.12.1989
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