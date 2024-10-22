Татьяна Григорьевна 1779 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Григорьевна

Татьяна Григорьевна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Григорий Фадеевич

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Флорович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Еланина (Фролова) Сиклитинья Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Флорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Борисычева (Фролова) Неонила Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Флорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1809

Сын: Флоров Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Флорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.