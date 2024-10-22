Татьяна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Григорий Фадеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Флорович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Еланина (Фролова) Сиклитинья Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Флорович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Борисычева (Фролова) Неонила Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Флорович
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Сергей Флорович
Смерть
Неизвестно