Авдотья Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Иванович
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Авдотья Александровна
Отец ребёнка: Александр Иванович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Авдотья Александровна
Отец ребёнка: Александр Иванович
Смерть
Неизвестно