Авдотья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Иванович

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Авдотья Александровна

Отец ребёнка: Александр Иванович

Алфёрово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Авдотья Александровна

Отец ребёнка: Александр Иванович

Алфёрово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
Алфёрово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

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