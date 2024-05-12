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Александр Иванович

Место рождения

Алфёрово, Собинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Иван Андреевич

Мать: Евдокия Степановна

Алфёрово, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Игнатьевна

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Авдотья Александровна

Мать ребёнка: Авдотья Игнатьевна

Алфёрово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Авдотья Александровна

Мать ребёнка: Авдотья Игнатьевна

Алфёрово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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