Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Иван Андреевич
Мать: Евдокия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Авдотья Александровна
Мать ребёнка: Авдотья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Авдотья Александровна
Мать ребёнка: Авдотья Игнатьевна
Смерть
Неизвестно