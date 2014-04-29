Кулаев Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1940
Дата смерти29.04.2014
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1940
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.01.1963
Дочь: Григорьева (Кулаева) Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Кулаева (Лагутина) Тамара Александровна
Смерть
29.04.2014