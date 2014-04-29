Кулаев Анатолий Александрович 04.09.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кулаев Анатолий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1940

Дата смерти

29.04.2014

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1940

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.01.1963

Дочь: Григорьева (Кулаева) Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Кулаева (Лагутина) Тамара Александровна

Смерть
29.04.2014

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