Григорьева (Кулаева) Ирина Анатольевна 01.01.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Григорьева (Кулаева) Ирина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1963

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1963

Отец: Кулаев Анатолий Александрович

Мать: Кулаева (Лагутина) Тамара Александровна

Рождение ребёнка
07.06.1988

Дочь: Казакова Анна Александровна

Отец ребёнка: Григорьев Александр Иванович

Рождение ребёнка
01.02.1994

Дочь: Казанцева (Григорьева) Ксения Александровна

Отец ребёнка: Григорьев Александр Иванович

Москва, город федерального значения Москва

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