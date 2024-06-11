Григорьева (Кулаева) Ирина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1963
Рождение ребёнка
07.06.1988
Дочь: Казакова Анна Александровна
Отец ребёнка: Григорьев Александр Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1994
Дочь: Казанцева (Григорьева) Ксения Александровна
Отец ребёнка: Григорьев Александр Иванович
Москва, город федерального значения Москва