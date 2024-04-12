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Самойлова Татьяна Владимировна

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Место рождения

Воркута, Воркута, Республика Коми

Дата рождения

24.05.1983

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1983

Отец: Самойлов Владимир Николаевич

Мать: Самойлова Наталья Афанасьевна

Воркута, Воркута, Республика Коми
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