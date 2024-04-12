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Самойлова Татьяна Владимировна
Самойлова Татьяна Владимировна
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Древо
Место рождения
Воркута
, Воркута, Республика Коми
Дата рождения
24.05.1983
Пол
Женский
Отец
Самойлов Владимир Николаевич
1955 г.р.
Мать
Самойлова Наталья Афанасьевна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1983
Отец:
Самойлов Владимир Николаевич
Мать:
Самойлова Наталья Афанасьевна
Воркута
, Воркута, Республика Коми
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