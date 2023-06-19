Самойлов Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения17.08.1955
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1955
Бракосочетание
14.08.1982
Рождение ребёнка
24.05.1983
Дочь: Самойлова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Самойлова Наталья Афанасьевна
Рождение ребёнка
30.08.1985
Сын: Самойлов Илья Владимирович
Мать ребёнка: Самойлова Наталья Афанасьевна
Смерть
Неизвестно