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Самойлов Владимир Николаевич

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Место рождения

Воркута, Воркута, Республика Коми

Дата рождения

17.08.1955

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1955

Отец: Самойлов Николай Федорович

Мать: Самойлова Посысоева Клавдия Арсентьевна

Воркута, Воркута, Республика Коми
Бракосочетание
14.08.1982

Жена: Самойлова Наталья Афанасьевна

Рождение ребёнка
24.05.1983

Дочь: Самойлова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Самойлова Наталья Афанасьевна

Рождение ребёнка
30.08.1985

Сын: Самойлов Илья Владимирович

Мать ребёнка: Самойлова Наталья Афанасьевна

Воркута, Воркута, Республика Коми
Смерть
Неизвестно