Тимофей Семенов
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Семен Осипов
Мать: Агафья Иванова
Бракосочетание
31.10.1854
Рождение ребёнка
1855
Сын: Филип Тимофеев
Мать ребёнка: Агафья (Аграфена) Яковлева
Рождение ребёнка
28.07.1857
Дочь: Прасковья Тимофеева
Мать ребёнка: Агафья (Аграфена) Яковлева
Рождение ребёнка
21.12.1859
Сын: Степан Тимофеев
Мать ребёнка: Агафья (Аграфена) Яковлева
Рождение ребёнка
09.02.1871
Дочь: Игушкина Агафья Тимофеевна
Мать ребёнка: Агафья (Аграфена) Яковлева
Рождение ребёнка
07.10.1874
Сын: Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Агафья (Аграфена) Яковлева
Смерть
Неизвестно