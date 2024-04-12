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Тимофей Семенов

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Семен Осипов

Мать: Агафья Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.10.1854

Жена: Агафья (Аграфена) Яковлева

Рождение ребёнка
1855

Сын: Филип Тимофеев

Мать ребёнка: Агафья (Аграфена) Яковлева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.07.1857

Дочь: Прасковья Тимофеева

Мать ребёнка: Агафья (Аграфена) Яковлева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.12.1859

Сын: Степан Тимофеев

Мать ребёнка: Агафья (Аграфена) Яковлева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.02.1871

Дочь: Игушкина Агафья Тимофеевна

Мать ребёнка: Агафья (Аграфена) Яковлева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.10.1874

Сын: Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Агафья (Аграфена) Яковлева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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