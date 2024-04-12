Агафья (Аграфена) Яковлева
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Бракосочетание
31.10.1854
Муж: Тимофей Семенов
Рождение ребёнка
1855
Сын: Филип Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Семенов
Рождение ребёнка
28.07.1857
Дочь: Прасковья Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Семенов
Рождение ребёнка
21.12.1859
Сын: Степан Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Семенов
Рождение ребёнка
09.02.1871
Дочь: Игушкина Агафья Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Семенов
Рождение ребёнка
07.10.1874
Сын: Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Семенов
Смерть
Неизвестно