Чвилева Арина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1795
Сын: Чвилев Кондратий Степанович
Отец ребёнка: Чвилев Степан Михеевич
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Чвилев Степан Михеевич
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Чвилева Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Чвилев Степан Михеевич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Чвилева Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Чвилев Степан Михеевич
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Чвилев Степан Михеевич
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Чвилев Степан Михеевич