Чвилева Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чвилева Арина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чвилев Степан Михеевич

Рождение ребёнка
1795

Сын: Чвилев Кондратий Степанович

Отец ребёнка: Чвилев Степан Михеевич

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Чвилев Леон Степанович

Отец ребёнка: Чвилев Степан Михеевич

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Чвилева Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Чвилев Степан Михеевич

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Чвилева Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Чвилев Степан Михеевич

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Чвилев Семен Степанович

Отец ребёнка: Чвилев Степан Михеевич

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Чвилев Архип Степанович

Отец ребёнка: Чвилев Степан Михеевич

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