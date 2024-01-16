Меерсон Мендель
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1906
Дочь: Нусинова Раиса Менделеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1908
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1911
Дочь: Кожемякина (Меерсон) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно