Меерсон Мендель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меерсон Мендель

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1906

Дочь: Нусинова Раиса Менделеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1908

Сын: Меерсон Давид Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1911

Дочь: Кожемякина (Меерсон) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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