Нусинова Раиса Менделеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.09.26
Дочь: Торба (Нусинова) Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Нусинов Натан
Рождение
06.06.1906
Отец: Меерсон Мендель
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1939
Сын: Нусинов Анатолий Натанович
Отец ребёнка: Нусинов Натан
Смерть
Неизвестно