Нусинова Раиса Менделеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нусинова Раиса Менделеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.09.26

Дочь: Торба (Нусинова) Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Нусинов Натан

Рождение
06.06.1906

Отец: Меерсон Мендель

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1939

Сын: Нусинов Анатолий Натанович

Отец ребёнка: Нусинов Натан

Смерть
Неизвестно

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