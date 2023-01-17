Марья Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1734

Дата смерти

До 1800

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1733 г.р.

Дети

Вычислено 1784 г.р.
Вычислено 1788 г.р.

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1784

Сын: Тарас Петрович

Отец ребёнка: Петр Васильевич

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1788

Дочь: Мавра Петровна

Отец ребёнка: Петр Васильевич

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Васильевич

Смерть
До 1800
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