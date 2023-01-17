Марья Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1734
Дата смертиДо 1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1784
Сын: Тарас Петрович
Отец ребёнка: Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1788
Дочь: Мавра Петровна
Отец ребёнка: Петр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Васильевич
Смерть
До 1800