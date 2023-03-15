Слаутин Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлаутин Георгий

Слаутин Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Пустовалов Галина Георгиевна

Мать ребёнка: Слаутина Александра Петровна

Рождение ребёнка
1944

Сын: Слаутин Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Слаутина Александра Петровна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Слаутин Михаил Георгиевич

Мать ребёнка: Слаутина Александра Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слаутина Александра Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close