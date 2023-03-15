Слаутин Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Пустовалов Галина Георгиевна
Мать ребёнка: Слаутина Александра Петровна
Рождение ребёнка
1944
Сын: Слаутин Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Слаутина Александра Петровна
Рождение ребёнка
1947
Сын: Слаутин Михаил Георгиевич
Мать ребёнка: Слаутина Александра Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно