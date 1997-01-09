Слаутина (Пойлова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слаутина (Пойлова) Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1917

Дата смерти

09.01.1997

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1917

Отец: Пойлов Пётр Филиппович

Мать: Пойлова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Пустовалов Галина Георгиевна

Отец ребёнка: Слаутин Георгий

Рождение ребёнка
1944

Сын: Слаутин Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Слаутин Георгий

Рождение ребёнка
1947

Сын: Слаутин Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Слаутин Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слаутин Георгий

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
09.01.1997
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