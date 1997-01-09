Слаутина (Пойлова) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1917
Дата смерти09.01.1997
ПолЖенский
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1917
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Пустовалов Галина Георгиевна
Отец ребёнка: Слаутин Георгий
Рождение ребёнка
1944
Сын: Слаутин Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Слаутин Георгий
Рождение ребёнка
1947
Сын: Слаутин Михаил Георгиевич
Отец ребёнка: Слаутин Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Слаутин Георгий
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
09.01.1997