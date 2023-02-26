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Юрченкова Анастасия Трофимова

Место рождения

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1872

Дата смерти

25.04.1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.10.1890

Муж: Юрченков Филипп Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1892

Сын: Юрченков Георгий Филиппов

Отец ребёнка: Юрченков Филипп Яковлев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
25.04.1892
Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно

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