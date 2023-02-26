Юрченкова Анастасия Трофимова
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти25.04.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1890
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1892
Сын: Юрченков Георгий Филиппов
Отец ребёнка: Юрченков Филипп Яковлев
Смерть
25.04.1892
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно