Нейгебауер Франц Фридрихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНейгебауер Франц Фридрихович

Нейгебауер Франц Фридрихович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

После 1856

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Нейгебауер Фридрих

Мать: Нейгебауер Елизавета Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Н.А. Найденов. | «Опись делам Московской купеческой управы с алфавитами», 2 (в 6-ти чч.) тт. М., 1888-1893. | Описаны документы, ныне находящиеся в трех фондах ЦИАМ: Московской купеческой гильдии (ф. ... Показать все
Смерть
После 1856
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close