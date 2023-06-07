Нейгебауер Франц Фридрихович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиПосле 1856
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Нейгебауер Фридрих
Место жительства
Неизвестно
Н.А. Найденов. | «Опись делам Московской купеческой управы с алфавитами», 2 (в 6-ти чч.) тт. М., 1888-1893. | Описаны документы, ныне находящиеся в трех фондах ЦИАМ: Московской купеческой гильдии (ф. ... Показать все
Смерть
После 1856