Вшивцев Иван Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смерти1749
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1719
Дочь: Ситникова Акилина Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1721
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Поповщина, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1749