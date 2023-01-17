Вшивцев Иван Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Иван Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1719

Дочь: Ситникова Акилина Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1721

Сын: Вшивцев Марко Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Поповщина, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1749
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