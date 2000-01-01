Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГеннадий

Геннадий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Геннадьевна

Мать ребёнка: Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Геннадьевна

Мать ребёнка: Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Геннадьевна

Мать ребёнка: Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малинина Валера Геннадьевич

Мать ребёнка: Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малинина Марина Геннадьевна

Мать ребёнка: Юлия

Работа или профессия
Неизвестно
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