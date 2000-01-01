Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Геннадьевна
Мать ребёнка: Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Геннадьевна
Мать ребёнка: Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Геннадьевна
Мать ребёнка: Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малинина Валера Геннадьевич
Мать ребёнка: Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малинина Марина Геннадьевна
Мать ребёнка: Юлия
Работа или профессия
Неизвестно