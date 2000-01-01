(Малинина) Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Геннадьевна
Отец ребёнка: Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Геннадьевна
Отец ребёнка: Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Геннадьевна
Отец ребёнка: Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малинина Валера Геннадьевич
Отец ребёнка: Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малинина Марина Геннадьевна
Отец ребёнка: Геннадий
Работа или профессия
Неизвестно