(Малинина) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Малинина) Юлия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Геннадьевна

Отец ребёнка: Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Геннадьевна

Отец ребёнка: Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Геннадьевна

Отец ребёнка: Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малинина Валера Геннадьевич

Отец ребёнка: Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малинина Марина Геннадьевна

Отец ребёнка: Геннадий

Работа или профессия
Неизвестно
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