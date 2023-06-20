Куданкина Дворянкина Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куданкин Николай
Мать: Куданкина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дворянкин Денис Андреевич
Отец ребёнка: Дворянкин Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дворянкина Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Дворянкин Андрей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно