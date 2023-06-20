Дворянкин Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дворянкин Андрей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дворянкин Денис Андреевич

Мать ребёнка: Куданкина Дворянкина Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дворянкина Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Куданкина Дворянкина Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куданкина Дворянкина Елена Николаевна

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