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Жерлыгина Елена Ивановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-53л Серебрякова или Засыпкина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жерлыгин Семен Павлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-53л
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Брунова Настасья Семёновна

Отец ребёнка: Жерлыгин Семен Павлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-53л
Рождение ребёнка
1806

Сын: Жерлыгин Семен Семенович

Отец ребёнка: Жерлыгин Семен Павлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-52об
Рождение ребёнка
1808

Сын: Жерлыгин Василий Семенович

Отец ребёнка: Жерлыгин Семен Павлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-52об
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Жерлыгина Парасковья Семеновна

Отец ребёнка: Жерлыгин Семен Павлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-53л
Рождение ребёнка
1815

Сын: Жерлыгин Кирило Семенович

Отец ребёнка: Жерлыгин Семен Павлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-121об
Смерть
Неизвестно

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