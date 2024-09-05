Жерлыгина Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, 24-25-330-53л Серебрякова или Засыпкина
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-53л
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Брунова Настасья Семёновна
Отец ребёнка: Жерлыгин Семен Павлович
ГАСО, 24-25-330-53л
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Жерлыгин Семен Павлович
ГАСО, 24-25-330-52об
Рождение ребёнка
1808
Сын: Жерлыгин Василий Семенович
Отец ребёнка: Жерлыгин Семен Павлович
ГАСО, 24-25-330-52об
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Жерлыгина Парасковья Семеновна
Отец ребёнка: Жерлыгин Семен Павлович
ГАСО, 24-25-330-53л
Рождение ребёнка
1815
Сын: Жерлыгин Кирило Семенович
Отец ребёнка: Жерлыгин Семен Павлович
ГАСО, 179-1-45-121об
Смерть
Неизвестно