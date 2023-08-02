Дмитриева Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1930
Сын: Дмитриев Константин
Отец ребёнка: Дмитриев Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Дмитриев Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Нарыжных Валентина
Отец ребёнка: Дмитриев Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дмитриев Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1994