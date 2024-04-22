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Малайчина Николай Степанович

Место рождения

Архангельское, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Малайчина Степан Максимович

Мать: не указана

Архангельское, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Призыв на военную службу
?.11.1943
Архангельское, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Призван в звании красноармеец 124 запасной стрелковый полк 38 запасной стрелковой дивизии , 124 зсп 38 зсбр. Откуда направлен в военно-пересыльный пункт - 223 армейский запасной стрелковый полк , 223 ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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