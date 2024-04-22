Малайчина Николай Степанович
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Малайчина Степан Максимович
Призыв на военную службу
?.11.1943
Призван в звании красноармеец 124 запасной стрелковый полк 38 запасной стрелковой дивизии , 124 зсп 38 зсбр. Откуда направлен в военно-пересыльный пункт - 223 армейский запасной стрелковый полк , 223 ... Показать все
Смерть
Неизвестно