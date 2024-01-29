Малайчина Степан Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Малайчина Максим
Рождение ребёнка
1926
Сын: Малайчина Николай Степанович
Рождение ребёнка
09.09.1927
Сын: Малайчина Иван Степанович
Призыв на военную службу
1942
Призван в звании красноармейца. Последнее место службы 84 мор. бр.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малайчина Валентина Степановна
Мать ребёнка: Малайчина Паша
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малайчина Паша
Ранение
Неизвестно
Выбыл по ранению 2 ноября 1943г. из эвакуационного госпиталя ЭГ 5399.
Смерть
Неизвестно