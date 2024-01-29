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Малайчина Степан Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Малайчина Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Малайчина Николай Степанович

Мать ребёнка: не указана

Архангельское, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
09.09.1927

Сын: Малайчина Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Архангельское, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Призыв на военную службу
1942
Архангельское, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Призван в звании красноармейца. Последнее место службы 84 мор. бр.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малайчина Валентина Степановна

Мать ребёнка: Малайчина Паша

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малайчина Паша

Ранение
Неизвестно
Выбыл по ранению 2 ноября 1943г. из эвакуационного госпиталя ЭГ 5399.
Смерть
Неизвестно
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