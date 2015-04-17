Ghosoph (Konovaloz Konovalov) Нюра Anna Pete Nura
Место рожденияRussia
Дата рождения15.01.1932
Дата смерти17.04.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1932
Russia
Рождение ребёнка
29.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусев Ghosoph Ivan Иван Васильевич Vassili
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.04.2015
Madera County, California, USA