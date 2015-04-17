Ghosoph (Konovaloz Konovalov) Нюра Anna Pete Nura — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ghosoph (Konovaloz Konovalov) Нюра Anna Pete Nura

Место рождения

Russia

Дата рождения

15.01.1932

Дата смерти

17.04.2015

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1932

Отец: Коновалов Konovalov Petro Yakov

Мать: Esvira Esther Mesevna

Russia
Рождение ребёнка
29.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Ghosoph Ivan Иван Васильевич Vassili

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Ghosoph Ivan Иван Васильевич Vassili

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Ghosoph Ivan Иван Васильевич Vassili

Смерть
17.04.2015
Madera County, California, USA
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