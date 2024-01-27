Коновалов Konovalov Petro Yakov
Место рожденияРоссия
Дата рождения07.10.1894
Дата смерти07.09.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.01.1932
Дочь: Ghosoph Нюра Anna Pete Nura
Мать ребёнка: Esvira Esther Mesevna
Russia
Рождение ребёнка
08.06.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
07.09.1969
Salem, Marion County, Oregon, United States of America
Похороны
Неизвестно
Gervais, Marion County, Oregon, United States of America