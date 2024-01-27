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Коновалов Konovalov Petro Yakov

Место рождения

Россия

Дата рождения

07.10.1894

Дата смерти

07.09.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1932 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
15.01.1932

Дочь: Ghosoph Нюра Anna Pete Nura

Мать ребёнка: Esvira Esther Mesevna

Russia
Рождение ребёнка
08.06.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Esvira Esther Mesevna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Esvira Esther Mesevna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Esvira Esther Mesevna

Смерть
07.09.1969
Salem, Marion County, Oregon, United States of America
Похороны
Неизвестно
Gervais, Marion County, Oregon, United States of America
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