Размолодина Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Размолодина) Марфа Давыдовна
Отец ребёнка: Размолодин Давыд Иванович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Размолодина) Анна Давыдовна
Отец ребёнка: Размолодин Давыд Иванович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Размолодин Егор Давыдович
Отец ребёнка: Размолодин Давыд Иванович
Смерть
Неизвестно