Размолодина Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Размолодина Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Размолодин Давыд Иванович

Добринка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Размолодина) Марфа Давыдовна

Отец ребёнка: Размолодин Давыд Иванович

Добринка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Размолодина) Анна Давыдовна

Отец ребёнка: Размолодин Давыд Иванович

Добринка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Размолодин Егор Давыдович

Отец ребёнка: Размолодин Давыд Иванович

Добринка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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