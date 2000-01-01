Бушуева (Камышева) Изабелла Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти13.09.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Бушуев Всеволод Никонорович
Отец ребёнка: Бушуев Никонор Захарович
Рождение ребёнка
26.09.1912
Сын: Бушуев Евгений Никонорович
Отец ребёнка: Бушуев Никонор Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.09.1967