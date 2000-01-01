Бушуева (Камышева) Изабелла Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуева (Камышева) Изабелла Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

13.09.1967

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Бушуев Всеволод Никонорович

Отец ребёнка: Бушуев Никонор Захарович

Рождение ребёнка
26.09.1912

Сын: Бушуев Евгений Никонорович

Отец ребёнка: Бушуев Никонор Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушуев Никонор Захарович

Смерть
13.09.1967
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