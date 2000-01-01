Бушуев Никонор Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуев Никонор Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Бушуев Всеволод Никонорович

Мать ребёнка: Бушуева Изабелла Акимовна

Рождение ребёнка
26.09.1912

Сын: Бушуев Евгений Никонорович

Мать ребёнка: Бушуева Изабелла Акимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушуева Изабелла Акимовна

Смерть
Неизвестно
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