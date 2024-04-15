Рудоменко Федор Моисеевич
Место рождения
Дата рождения15.02.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1886 ст.
Крещение
16.02.1886 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FXHV?i=137&cc=3511744&cat=1008700 | Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
30.10.1907 ст.
Матрона Степановна Белокур
Восприемник
22.06.1911 ст.
Юлиания Степановна Белокур
Смерть
Неизвестно