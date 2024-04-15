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Рудоменко Федор Моисеевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

15.02.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1886 ст.

Отец: Рудоменко Моисей Дмитриевич

Мать: Рудоменко Евдокия Антоновна

Кровное, Сумська область
Крещение
16.02.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FXHV?i=137&cc=3511744&cat=1008700 | Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
30.10.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Матрона Степановна Белокур
Восприемник
22.06.1911 ст.
Николаевка, Сумська область
Юлиания Степановна Белокур
Смерть
Неизвестно
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