Рудоменко (Антошенко) Евдокия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудоменко (Антошенко) Евдокия Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
29.09.1879 ст.
Николаевка, Сумська область
Пелагея Лаврентьевна Демяненко
Бракосочетание
04.11.1879 ст.

Муж: Рудоменко Моисей Дмитриевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
22.09.1880 ст.

Дочь: Белокур Ефросиния Моисеевна

Отец ребёнка: Рудоменко Моисей Дмитриевич

Кровное, Сумська область
Восприемник
07.02.1881 ст.
Николаевка, Сумська область
Марина Прохоровна Демяненко
Рождение ребёнка
12.07.1883 ст.

Дочь: Марина Моисеевна

Отец ребёнка: Рудоменко Моисей Дмитриевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GP-8?i=371&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
15.02.1886 ст.

Сын: Рудоменко Федор Моисеевич

Отец ребёнка: Рудоменко Моисей Дмитриевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
15.02.1890 ст.

Сын: Рудоменко Порфирий Моисеевич

Отец ребёнка: Рудоменко Моисей Дмитриевич

Кровное, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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