Рудоменко (Антошенко) Евдокия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
29.09.1879 ст.
Пелагея Лаврентьевна Демяненко
Бракосочетание
04.11.1879 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
22.09.1880 ст.
Дочь: Белокур Ефросиния Моисеевна
Отец ребёнка: Рудоменко Моисей Дмитриевич
Восприемник
07.02.1881 ст.
Марина Прохоровна Демяненко
Рождение ребёнка
12.07.1883 ст.
Дочь: Марина Моисеевна
Отец ребёнка: Рудоменко Моисей Дмитриевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GP-8?i=371&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
15.02.1886 ст.
Сын: Рудоменко Федор Моисеевич
Отец ребёнка: Рудоменко Моисей Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.02.1890 ст.
Сын: Рудоменко Порфирий Моисеевич
Отец ребёнка: Рудоменко Моисей Дмитриевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно