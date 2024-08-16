Андреев Варфаламей Миронович
Место рождения
Дата рождения05.09.1900
Дата смерти09.06.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
хлебороб Жил ул Пушкина д 3 п. Коксовый
Рождение ребёнка
16.02.1925
Дочь: Маврина Людмила Варфаламеевна
Мать ребёнка: Балахнина Агафия Ивановна
Бракосочетание
09.05.1964
Коксовый, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Фактический брак с 17.09.1919г
Смерть
09.06.1973