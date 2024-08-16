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Андреев Варфаламей Миронович

Место рождения

Дядин, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

05.09.1900

Дата смерти

09.06.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Дядин, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
хлебороб Жил ул Пушкина д 3 п. Коксовый
Рождение ребёнка
16.02.1925

Дочь: Маврина Людмила Варфаламеевна

Мать ребёнка: Балахнина Агафия Ивановна

Дядин, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
09.05.1964

Жена: Балахнина Агафия Ивановна

Коксовый, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Фактический брак с 17.09.1919г
Смерть
09.06.1973

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