Завиваева (Гришина) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гришин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Короткова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Завиваев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завиваев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Завиваев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Завиваев Василий
Смерть
Неизвестно