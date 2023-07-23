Завиваева (Гришина) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завиваева (Гришина) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гришин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Короткова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Завиваев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завиваев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Завиваев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завиваев Василий

Смерть
Неизвестно
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