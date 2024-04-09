Соломония Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1830
Сын: Ермолаев Иакинф Спиридонов
Отец ребёнка: Ермолаев Спиридон Семенов
Рождение ребёнка
07.08.1831
Дочь: (Ермолаева) Конкордия Спиридонова
Отец ребёнка: Ермолаев Спиридон Семенов
Рождение ребёнка
?.06.1833
Дочь: (Ермолаева) Агрипина Спиридонова
Отец ребёнка: Ермолаев Спиридон Семенов
Рождение ребёнка
27.09.1835
Дочь: (Ермолаев) Фекла Спиридонова
Отец ребёнка: Ермолаев Спиридон Семенов
Рождение ребёнка
1839
Сын: Ермолаев Василий Спиридонов
Отец ребёнка: Ермолаев Спиридон Семенов
Рождение ребёнка
25.02.1845
Сын: Ермолаев Прокопий Спиридонов
Отец ребёнка: Ермолаев Спиридон Семенов
Смерть
Неизвестно