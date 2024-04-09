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Соломония Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Спиридон Семенов

Рождение ребёнка
10.03.1830

Сын: Ермолаев Иакинф Спиридонов

Отец ребёнка: Ермолаев Спиридон Семенов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.08.1831

Дочь: (Ермолаева) Конкордия Спиридонова

Отец ребёнка: Ермолаев Спиридон Семенов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.06.1833

Дочь: (Ермолаева) Агрипина Спиридонова

Отец ребёнка: Ермолаев Спиридон Семенов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.09.1835

Дочь: (Ермолаев) Фекла Спиридонова

Отец ребёнка: Ермолаев Спиридон Семенов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1839

Сын: Ермолаев Василий Спиридонов

Отец ребёнка: Ермолаев Спиридон Семенов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.02.1845

Сын: Ермолаев Прокопий Спиридонов

Отец ребёнка: Ермолаев Спиридон Семенов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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