Полякова Марья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1765
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 38 лист
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Поляков Ермило Андреянович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 38 лист
Рождение ребёнка
1791
Сын: Поляков Василий Ермилович
Отец ребёнка: Поляков Ермило Андреянович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 38 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Поляков Ермило Андреянович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 38 лист
Рождение ребёнка
21.05.1796 ст.
Сын: Поляков Константин Ермилович
Отец ребёнка: Поляков Ермило Андреянович
ГАСО, 25-25-330, 1об ГАПК, 37-1-2б, 650л
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Поляков Ермило Андреянович
ГАСО, 25-25-330, 1об
Рождение ребёнка
1802
Сын: Поляков Емельян Ермилович
Отец ребёнка: Поляков Ермило Андреянович
ГАСО, 25-25-330, 1об
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Полякова Ирина Ермиловна
Отец ребёнка: Поляков Ермило Андреянович
ГАСО, 25-25-330, 2л
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Полякова Александра Ермиловна
Отец ребёнка: Поляков Ермило Андреянович
ГАСО, 25-25-330, 2л
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Полякова Наталья Ермиловна
Отец ребёнка: Поляков Ермило Андреянович
ГАСО, 25-25-330, 2л
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно