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Полякова Марья Ивановна

Место рождения

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 38 лист
Рождение ребёнка
1788

Сын: Поляков Ефим Ермилович

Отец ребёнка: Поляков Ермило Андреянович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 38 лист
Рождение ребёнка
1791

Сын: Поляков Василий Ермилович

Отец ребёнка: Поляков Ермило Андреянович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 38 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Поляков Фома Ермилович

Отец ребёнка: Поляков Ермило Андреянович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 38 лист
Рождение ребёнка
21.05.1796 ст.

Сын: Поляков Константин Ермилович

Отец ребёнка: Поляков Ермило Андреянович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 25-25-330, 1об ГАПК, 37-1-2б, 650л
Рождение ребёнка
1800

Сын: Поляков Агафон Ермилович

Отец ребёнка: Поляков Ермило Андреянович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 25-25-330, 1об
Рождение ребёнка
1802

Сын: Поляков Емельян Ермилович

Отец ребёнка: Поляков Ермило Андреянович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 25-25-330, 1об
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Полякова Ирина Ермиловна

Отец ребёнка: Поляков Ермило Андреянович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 25-25-330, 2л
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Полякова Александра Ермиловна

Отец ребёнка: Поляков Ермило Андреянович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 25-25-330, 2л
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Полякова Наталья Ермиловна

Отец ребёнка: Поляков Ермило Андреянович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 25-25-330, 2л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Ермило Андреянович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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