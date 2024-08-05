Камышов Фёдор Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камышов Фёдор Кузьмич

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

16.06.1877

Дата смерти

23.07.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1877

Отец: Камышов Кузьма Леонтьевич

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камышова Анна Тихоновна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камышова Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Камышова Анна Тихоновна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.05.1909

Сын: Камышов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Камышова Анна Тихоновна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.10.1920

Сын: Камышов Илья Фёдорович

Мать ребёнка: Камышова Анна Тихоновна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.12.1921

Дочь: Камышова Ульяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Камышова Анна Тихоновна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
23.07.1964

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