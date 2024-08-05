Камышов Фёдор Кузьмич
Место рождения
Дата рождения16.06.1877
Дата смерти23.07.1964
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1877
Отец: Камышов Кузьма Леонтьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Камышова Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Камышова Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Камышова Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
01.05.1909
Мать ребёнка: Камышова Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
10.10.1920
Мать ребёнка: Камышова Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
19.12.1921
Дочь: Камышова Ульяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Камышова Анна Тихоновна
Смерть
23.07.1964