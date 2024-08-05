Камышова Анна Тихоновна
Место рождения
Дата рождения14.11.1883
Дата смерти30.08.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Камышова Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Камышов Фёдор Кузьмич
Рождение ребёнка
01.05.1909
Отец ребёнка: Камышов Фёдор Кузьмич
Рождение ребёнка
10.10.1920
Отец ребёнка: Камышов Фёдор Кузьмич
Рождение ребёнка
19.12.1921
Дочь: Камышова Ульяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Камышов Фёдор Кузьмич
Смерть
30.08.1962