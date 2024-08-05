Камышова Анна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКамышова Анна Тихоновна

Камышова Анна Тихоновна

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

14.11.1883

Дата смерти

30.08.1962

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камышов Фёдор Кузьмич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камышова Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Камышов Фёдор Кузьмич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.05.1909

Сын: Камышов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Камышов Фёдор Кузьмич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.10.1920

Сын: Камышов Илья Фёдорович

Отец ребёнка: Камышов Фёдор Кузьмич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.12.1921

Дочь: Камышова Ульяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Камышов Фёдор Кузьмич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
30.08.1962

Мы используем куки для улучшения работы сайта.