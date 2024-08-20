Панарина (Казакова) София Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина (Казакова) София Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

27.06.1912

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Ларион Кондратьевич

Рождение ребёнка
13.11.1875

Сын: Панарин Филипп Ларионович

Отец ребёнка: Панарин Ларион Кондратьевич

Рождение ребёнка
23.10.1876

Дочь: Азарова (Панарина) Анастасия Ларионовна

Отец ребёнка: Панарин Ларион Кондратьевич

Рождение ребёнка
21.02.1879

Дочь: (Панарина) Евдокия Ларионовна

Отец ребёнка: Панарин Ларион Кондратьевич

Рождение ребёнка
19.06.1881

Сын: Панарин Терентий Ларионович

Отец ребёнка: Панарин Ларион Кондратьевич

Рождение ребёнка
09.03.1884

Дочь: (Панарина) Дарья Ларионовна

Отец ребёнка: Панарин Ларион Кондратьевич

Рождение ребёнка
27.01.1887

Сын: Панарин Игнатий Ларионович

Отец ребёнка: Панарин Ларион Кондратьевич

Рождение ребёнка
17.11.1891

Сын: Панарин Григорий Ларионович

Отец ребёнка: Панарин Ларион Кондратьевич

Рождение ребёнка
15.01.1893

Сын: Панарин Антон Ларионович

Отец ребёнка: Панарин Ларион Кондратьевич

Рождение ребёнка
13.08.1896

Дочь: (Панарина) Наталья Ларионовна

Отец ребёнка: Панарин Ларион Кондратьевич

Смерть
27.06.1912

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