Панарина (Казакова) София Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти27.06.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1875
Сын: Панарин Филипп Ларионович
Отец ребёнка: Панарин Ларион Кондратьевич
Рождение ребёнка
23.10.1876
Дочь: Азарова (Панарина) Анастасия Ларионовна
Отец ребёнка: Панарин Ларион Кондратьевич
Рождение ребёнка
21.02.1879
Дочь: (Панарина) Евдокия Ларионовна
Отец ребёнка: Панарин Ларион Кондратьевич
Рождение ребёнка
19.06.1881
Сын: Панарин Терентий Ларионович
Отец ребёнка: Панарин Ларион Кондратьевич
Рождение ребёнка
09.03.1884
Дочь: (Панарина) Дарья Ларионовна
Отец ребёнка: Панарин Ларион Кондратьевич
Рождение ребёнка
27.01.1887
Сын: Панарин Игнатий Ларионович
Отец ребёнка: Панарин Ларион Кондратьевич
Рождение ребёнка
17.11.1891
Сын: Панарин Григорий Ларионович
Отец ребёнка: Панарин Ларион Кондратьевич
Рождение ребёнка
15.01.1893
Отец ребёнка: Панарин Ларион Кондратьевич
Рождение ребёнка
13.08.1896
Дочь: (Панарина) Наталья Ларионовна
Отец ребёнка: Панарин Ларион Кондратьевич
Смерть
27.06.1912