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Маннанов Фоат Маннанович

Место рождения

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

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Дети

1966 г.р.
1968 г.р.
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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Аухадиев Габделманнан Аухадиевич

Мать: Аухадиева Нурзида Мингажетдиновна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: Равия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Равия

Место жительства
Неизвестно
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1966

Сын: Аухадиев Равиль Фоатович

Мать ребёнка: Равия

Рождение ребёнка
1968

Дочь: Сания Фоатовна

Мать ребёнка: Равия

Рождение ребёнка
14.11.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.02.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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