Маннанов Фоат Маннанович
Место рождения
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: Равия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Равия
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1966
Мать ребёнка: Равия
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Сания Фоатовна
Мать ребёнка: Равия
Рождение ребёнка
14.11.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.02.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно