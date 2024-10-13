Овчинникова (Петрова) Ксения Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петров Фомич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1877
Дочь: Бурлакова (Овчинникова) Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Овчинников Григорий Стефанович
Рождение ребёнка
10.11.1884
Сын: Овчинников Роман Григорьевич
Отец ребёнка: Овчинников Григорий Стефанович
Рождение ребёнка
01.11.1886
Сын: Овчинников Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Овчинников Григорий Стефанович
Смерть
Неизвестно