Овчинникова (Петрова) Ксения Фоминична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Овчинникова (Петрова) Ксения Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Фомич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1877

Дочь: Бурлакова (Овчинникова) Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Овчинников Григорий Стефанович

Слудина, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
Рождение ребёнка
10.11.1884

Сын: Овчинников Роман Григорьевич

Отец ребёнка: Овчинников Григорий Стефанович

Слудина, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
Рождение ребёнка
01.11.1886

Сын: Овчинников Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Овчинников Григорий Стефанович

Слудина, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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