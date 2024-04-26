Семанов Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения22.04.1859 ст.
Дата смерти04.07.1859 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1859 ст.
- № 5 о рождении 22 апреля 1859 года сына Георгия у крестьянина деревни Хвостовской Ивана Степановича Семанова и законной жены его Натальи Ивановны, оба православного вероисповедания. Крещен 22 апреля... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.07.1859 ст.
Причина смерти: от родимца | - № 14 о смерти 4 июля 1859 года у крестьянина деревни Хвостовской Ивана Семанова сына Георгия, 3 месяца, «от родимца». Погребен 7 июля 1859 года ГААО. Ф.29 Оп. 24 Дело 8... Показать все