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Семанов Георгий Иванович

Место рождения

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

22.04.1859 ст.

Дата смерти

04.07.1859 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1859 ст.

Отец: Семанов Иван Степанович

Мать: Семанова (Гудкова) Наталья Ивановна

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
- № 5 о рождении 22 апреля 1859 года сына Георгия у крестьянина деревни Хвостовской Ивана Степановича Семанова и законной жены его Натальи Ивановны, оба православного вероисповедания. Крещен 22 апреля... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
04.07.1859 ст.
Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: от родимца | - № 14 о смерти 4 июля 1859 года у крестьянина деревни Хвостовской Ивана Семанова сына Георгия, 3 месяца, «от родимца». Погребен 7 июля 1859 года ГААО. Ф.29 Оп. 24 Дело 8... Показать все

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