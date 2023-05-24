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Герасюк Андрей Дмитриевич

Место рождения

Шабалинов, Чернігівська область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Шабалинов, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасюк (Гриценко) София Максимовна

Шабалинов, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Коскудук, Щербактинский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Герасюк Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Герасюк (Гриценко) София Максимовна

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Герасюк) Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Герасюк (Гриценко) София Максимовна

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Герасюк) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Герасюк (Гриценко) София Максимовна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Герасюк Василий Андреевич

Мать ребёнка: Герасюк (Гриценко) София Максимовна

Шабалинов, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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