Герасюк Андрей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Коскудук, Щербактинский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
1904
Сын: Герасюк Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Герасюк (Гриценко) София Максимовна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Герасюк) Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Герасюк (Гриценко) София Максимовна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Герасюк) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Герасюк (Гриценко) София Максимовна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Герасюк Василий Андреевич
Мать ребёнка: Герасюк (Гриценко) София Максимовна
Смерть
Неизвестно